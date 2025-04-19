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Bursa'da Tartışma Sonrası Yaşlı Adamı Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da Tartışma Sonrası Yaşlı Adamı Vuran Genç Adliyeye Sevk Edildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, tartıştığı yaşlı adamı tabancayla bacağından yaraladı. Şüpheli, adliyeye sevk edilirken olayı neden gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı yaşlı adamı tabancayla ateş ederek bacağından yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Yabıncı uyruklu S.A.Ö. (15), henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta tartıştığı Nadir C. (65) ile kavga etmeye başladı. Öfkeli çocuk, elindeki tabancayla Nadir C.'ye defalarca ateş etti. Nadir C., sol bacağına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi yaşanan kovalamaca sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

Şüpheli S.A.Ö.'nın ifadesinde, "Beni bir iş yerinde çalıştırıyordu. Uzun süre çalıştırdı, para vermedi. Defalarca paramı istedim vermedi. Akşam da bana hakaret etti. Ben de sinirlenip ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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