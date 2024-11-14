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Bursa'da Tartışma Sonrası Sinir Krizi Geçiren Genç Yaralandı

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Arkadaşıyla tartıştıktan sonra eve gelen genç, sinir krizi geçirdi ve camı yumruklayarak bileğini kesti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye sevk etti.

Bursa'da arkadaşıyla tartıştıktan sonra eve gelen genç sinir krizi geçirdi. Cama yumruk atan gencin bileği kesilirken, yaralı genç sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla tartışma yaşayan Özkan A., eve geldiğinde sinir krizi geçirdi. Öfkeli genç sinirle yumruk attığı camı kırarken, cam kırıkları Özkan A.'nın bileğini kesti. Durumu fark eden baba hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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