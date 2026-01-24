Haberler

Eşiyle kavga edince barışmak için intihara kalkıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süren ikna çabaları sonucunda şahsı çatından indirmeyi başardı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs eşiyle tartışınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, şahıs güçlükle polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. isimli şahıs eşiyle yaşadığı tartışma sonrası 5 katlı bir binanın çatısına çıkıp intihar etmeye kalkıştı. Şahsın çatıdan kendisini sarkıttığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saatlerdir çatıda bekleyen şahıs polis ekiplerinin ikna çabasıyla çatıdan indirilirken, şahsın eşiyle barışmak için çatıya çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
