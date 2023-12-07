Bursa'da Tartışma Kavgaya Dönüştü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma cadde ortasında kavgaya dönüştü. Kaçan şahsı kovalayan adam, tartıştığı kişiye arka arkaya yumruk attı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Cadde ortasında kaçan şahsı kovalayan adam tartışma yaşadığı şahsa arka arkaya yumruk attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir balık halinde iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca, şahıslardan biri hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine taraflardan diğeri ise kaçan şahsı kovalayıp yakaladı. Arka arkaya yumruk atan kişi, şahsı bir süre darp ettikten sonra bıraktı. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA