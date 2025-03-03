Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu

Bursa'da Tartışma Kavga ve Darp Olayına Dönüştü

Bursa'da Tartışma Kavga ve Darp Olayına Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüşerek bir kişinin darp edilmesine sebep oldu. Olay sırasında çevredeki kişiler müdahale etti.

Bursa'da iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. Tarafların birinin yakınları da kavgaya dahil olunca saldırganlar yere düşen adamı tekmeleyerek darp etti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirini darp etmeye başladı. Taraflardan birinin yakınları da kavgaya dahil olunca tek kalan adam tekme ve yumrukların hedefi oldu. Onlarca kişinin arasında tek kalan adam yere düşmesine rağmen öldüresiye darp edildi. O anlar amatör kameraya anbean yansırken, olaya çevredekiler müdahale etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD konseri...
img

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler
img

Kırmızı kart görünce olanlar oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan soru! Cevap veremedi
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Türk profesör keşfedip akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak

Türk profesör keşfedip soyadını verdi, kansere umut olacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.