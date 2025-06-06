Bursa'da Tartışma Kavga ile Sonuçlandı

Bursa'da Tartışma Kavga ile Sonuçlandı
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Bursa'da iki kişi arasında başlayan tartışma, küfürler sonrasında kavgaya dönüştü. Yumrukların ve panik anlarının yaşandığı olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önce küfürler, sonra yumruklar havada uçuştu

BURSA - Bursa'da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmayla patlak verdi. Taraflar kısa sürede sözlü olarak birbirine hakaret etmeye başladı. Karşılıklı küfürleşmenin ardından kavga büyüdü, yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler kavgayı ayırmakta zorlandı ve olay anında kısa süreli panik yaşandı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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