Bursa'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Yol Ortasında Sürüklendi

Bursa'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Yol Ortasında Sürüklendi
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Bursa'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Yol Ortasında Sürüklendi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir adam, tartıştığı kadını yol ortasında darp edip zorla götürdü. Olay anı çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi ve polis duruma müdahale etti.

Tartıştığı kadını yol ortasında sürükleyip, zorla götürdü

BURSA - Bursa'da bir kişi tartıştığı kadını yol ortasında darp edip zorla götürdü. O anlar kameraya yansırken, bazı çevredekiler olan biteni camdan izledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Meşeler Mahallesi'nde sokak arasında beraber yürüdüğü kadınla tartışmaya başlayan adam sözlü tartışmaya başladı. Kadının kendisine tepki vermesi üzerine öfkeli adam, "Yürü lan" diyerek üzerine gittiği kadını iterek zorla götürdü. Kendisine direnen kadın aldığı darbe sonucu yere düşünce "Vurma" diyerek bağırdı. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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