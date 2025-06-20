Bursa'da Tarla Yangını, İki Aracı Küle Çevirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa'da Tarla Yangını, İki Aracı Küle Çevirdi
Haber Videosu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarlada çıkan yangın, duvarın ardındaki iki aracı tamamen yakarak küle dönüştürdü. İtfaiye ve vatandaşlar yangına müdahale etse de alevler kontrol altına alınamadı.

Tarlada başlayan yangın 2 aracı küle çevirdi

BURSA - Bursa'da tarlada başlayan yangın, duvarın ardındaki araçları küle çevirdi.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Tarladan yükselen dumanlar, kısa sürede büyüdü. Alevlere vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen, tarla duvarının ardından duran 2 araç, sıçrayan alevler sebebiyle yanarak küle döndü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Trump'ı uyardı: Oyuna gelme

İsrail'in sırtını yasladığı ülkeye böyle seslendi: Oyuna gelmeyin
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere'den İran hamlesi! Geri çağırdılar
Samsunspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Transfere son noktayı koydular

Süper Lig ekibi Cenk Tosun transferinde son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.