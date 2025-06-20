Bursa'da Tarla Yangını, İki Aracı Küle Çevirdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarlada çıkan yangın, duvarın ardındaki iki aracı tamamen yakarak küle dönüştürdü. İtfaiye ve vatandaşlar yangına müdahale etse de alevler kontrol altına alınamadı.
Tarlada başlayan yangın 2 aracı küle çevirdi
BURSA - Bursa'da tarlada başlayan yangın, duvarın ardındaki araçları küle çevirdi.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Tarladan yükselen dumanlar, kısa sürede büyüdü. Alevlere vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen, tarla duvarının ardından duran 2 araç, sıçrayan alevler sebebiyle yanarak küle döndü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa