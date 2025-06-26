Bursa'da Tarihi Semtte Yangın

Bursa'da Tarihi Semtte Yangın
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Bursa'nın Setbaşı semtinde bir dönercide çıkan yangın, bitişikteki ekmek fırınına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bursa'da tarihi Setbaşı semtindeki bir dönercide çıkan yangın yan dükkana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa'da tarihi Setbaşı semti Karaağaç Mahallesi'nde Bursa'nın simgelerinden olan Mahfel'in yanında bir dönercide yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın tüm dükkanı sararken alevler bitişiğinde bulunan ekmek fırınına da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin diğer tarihi binalara sıçramaması için önlem alırken polis ekipleri de çevredeki kalabalığı uzaklaştırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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