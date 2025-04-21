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Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 226 Sikke ve 1 Heykel Ele Geçirildi

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 226 Sikke ve 1 Heykel Ele Geçirildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda 226 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ile bir adet minyatür heykel ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta yapılan aramada 226 adet sikke ile 1 adet minyatür heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurşunlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan 06 FF plakalı araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 226 adet sikke ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet minyatür heykel bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, araçta bulunan M.Y. ve H.N. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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