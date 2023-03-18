Bursa'da tarihi binada korkutan yangın

Bursa'da 2 katlı tarihi binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'da 2 katlı tarihi binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, tarihi evleriyle ünlü merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi Yalın Sokak üzerindeki 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yan binaya sıçrama tehlikesiyle itfaiye ekipleri binayı tahliye etti.

Soğutma çalışmaları tamamlanırken, polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

5 itfaiye aracı dar sokaklar sebebiyle müdahalede güçlük yaşarken, Ortapazar Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Mahalle sakinleri kullanılmayan ahşap evde madde kullanıcılarının kaldığını ifade ettiler. - BURSA