Bursa'da Taraftarlar Arasında Gerginlik: Koltuklar Havada Uçuştu

Bursa'da oynanan bir maçta taraftarlar arasında çıkan gerginlikte koltuklar havada uçuştu. Olay amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da oynanan bir maçta taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Koltukların havada uçuştuğu anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi Fidyekızık Futbol Sahası'nda meydana geldi. Amatör kümede mücadele eden 2 takımın taraftarları sahayı doldurdu. Saha içerisinde futbolcular mücadelelerini sürdürürken, 2 takım taraftarı laf dalaşına girdi. Bir süre sonra laf dalaşı yerini kavgaya bıraktı. Polis ekipleri, taraftarları birbirinden ayırdı. Sinirlerine hakim olamayan taraftarlar, oturdukları koltukları kırarak birbirlerine fırlattı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA