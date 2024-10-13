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Bursa'da Tanker Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Tanker Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çimento yüklü bir tanker, kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik yolu üzerinde çimento malzemesi yüklü bir tanker kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi. Zeytin ağaçlarını parçalayarak duran tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdi Yeşilyurt (27) idaresindeki 14 GM 510 plakalı çimento malzemesi yüklü tanker İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan tanker zeytinliğe dalarak devrildi. Zeytin ağaçlarını kırarak duran tanker sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabin içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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