Mobilya fabrikasında feci kaza: Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında, talaş silosunu temizleyen 31 yaşındaki işçi Yasin Turgut, helezon sistemine kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Yasin Turgut (31) talaş silosunu temizlediği sırada, siloda dönen helezona kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı gören işçiler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Talaş silosunda sıkışan işçinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgut'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. - BURSA

