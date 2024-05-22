Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Taksicilerden Şiddet Olaylarına Karşı Eylem

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da taksiciler, kendilerine yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi. Şehir merkezinde toplanan taksiciler, antenlerine siyah kurdele bağlayarak ve araçlarının tamponlarına 'Biz sevdiklerinizi kavuşturmak için buradayız, ölmek için değil' yazdırarak seslerini duyurmaya çalıştı. Taksiciler, kornalar çalarak konvoy halinde hareket ederken, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Vedat Yücebaş/ Bursa - Bursa'da taksiciler, kendilerine yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Şiddete en fazla maruz kalan meslek erbabı olan taksiciler, Bursa'da ses getirecek bir eyleme imza attı. Çok sayıda taksisi, kent merkezinde toplanarak şehir turu attı.

Antenlerine siyah kurdele bağladıkları dikkatlerden kaçmayan taksiciler araçlarının tamponuna da "Biz sevdiklerinizi kavuşturmak için buradayız, ölmek için değil" yazdırdıkları gözlendi.

Acil durumlar için ambulans, itfaiye ve polis araçlarının geçebilecek kadar alan bırakıp taksiciler, kornalar çalarak kent merkezinde konvoy halinde hareket etti. Vatandaşlar da taksicilere bu eylemleri için alkışlarla destek verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Yerel Haberler 3.Sayfa Toplum Yaşam Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

 Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasının cinsel organını keserek öldürdü

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasının cinsel organını keserek öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title