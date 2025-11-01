Haberler

Bursa'da Taksiciler Korsan Sürücüyü Kovalamaktan Durum Çıkardı

Bursa'da taksi sürücüleri, korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen bir sürücüyü araya alıp dakikalarca kovaladı. O anları kaydeden başka bir sürücü, taksicilerin eylemlerine tepki gösterdi.

Bursa'da taksi sürücüleri, korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen sürücüyü araya alıp dakikalarca kovaladı. O anları kayda alan bir başka sürücü ise "Taksicilerin yaptığı zulmü görüyor musun?" diye yorumladı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, korsan taşımacılık yapan bir sürücüyü takibe alan taksiciler, bir süre ilerledikten sonra otomobilin önünü kesmeye çalıştı. Yaşanan kovalamaca trafiği tehlikeye düşürürken, o anlara şahit olan bir sürücü ise "Taksicilerin zulmüne bakar mısın" diye yorumladı.

Öte yandan, yaşanan kovalamacada taksiden inen bir kişinin ise, korsan taşımacılık iddiası ile kovaladıkları şahsın aracına tekme atmaya çalışması kameraya anbean yansıdı. - BURSA

