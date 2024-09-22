Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Taksi Ücretini Ödemeyen Şahıs, Taksicilerin Gazabına Uğradı

Bursa'da Taksi Ücretini Ödemeyen Şahıs, Taksicilerin Gazabına Uğradı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir taksi yolcusunu ödemeden inmesi üzerine, taksici ve arkadaşları, şahsın evini baltalar ve sopalarla bastı. Olay anı amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir şahıs, bindiği taksinin parasını ödemeden indi. Duruma sinirlenen taksici, duraktaki arkadaşlarıyla beraber şahsın evini balta ve sopalarla bastı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, taksi parasını ödemeden taksiden indi. Durum üzerine sinirlenen taksi şoförü durağa giderek arkadaşlarını topladı. Müşterisini indirdiği yere giden taksiciler, sokak ortasında para ödemeyen şahsı baltalar ve sopalarla bekledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Ulaşım Yaşam bursa

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı

3 ay önce faaliyete geçen havayolu şirketi için şikayet yağıyor

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum: Osimhen çok mu iyi oynadı?

Acun Ilıcalı'dan derbi mağlubiyeti sonrası ilginç yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });