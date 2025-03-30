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Bursa'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeyken yoldan çıkan otomobil takla attı. Yaralı sürücü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da seyir halindeyken hızla yoldan çıkan ve takla atan otomobil sürücüsü kameraya yansıdı. Yaralı sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Sürücünün telefonla uğraştığı öne sürüldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 YN plakalı otomobil sürücüsü Azer E., hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yeşil alana girip takla attı.

Kaza anı kamerada

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 65 yaşındaki yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevre hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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