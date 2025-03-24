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Bursa'da Takla Atan Otomobilde 2 Genç Yaralandı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Sürücü ağır yaralanırken, yanındaki yolcu hafif yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar, yaralıları kurtarmak için yardımcı oldu.

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 genç yaralandı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Gökmen K. yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Nilüfer'in Turkuaz Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki boş arsaya uçtu. Sürücünün ağır yaralandığı kazada yanında bulunan ve hafif yaralanan Alper T. (26), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı görüp gelen vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü Gökmen K, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçtan benzin sızıntısı olduğunu belirterek, civardaki vatandaşları sigara içmemeleri konusunda uyardı. Alper T'ye ambulansta ayakta müdahale edildi. Cam tavanlı otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİZE AKPINAR - 3.Sayfa
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