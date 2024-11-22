Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yolcu olan eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan refüje çarparak takla attı. Takla atan otomobil, aydınlatma direğini devirdi. Kazada, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 06 DA 2819 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil takla atarak aydınlatma direğini devirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı sürücü S.C. burnu bile kanamadan atlatırken, yolcu konumunda bulunan eşi H.C. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle 2 şeride düşürülen yol takla atan otomobilin ve düşen direğin kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

 Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

 Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha! Açık açık tehdit etti
Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esas Oğlan hangi platformda yayınlanıyor? Esas Oğlan 1. bölüm full HD tek parça izle (ŞİFRESİZ)! Manisa elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Beşiktaş-İsrail takımı maçı ne zaman? Antalya elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22-23 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.