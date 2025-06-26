Bursa'da Takla Atan Autmobilde Yaralanan Yok

Bursa'da Takla Atan Autmobilde Yaralanan Yok
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil takla attı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesi Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 BIJ 264 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yol, takla atan araç sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapanırken, araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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