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Bursa'da Takla Atan Araçtan Kaçan Sürücü Aranıyor

Bursa'da Takla Atan Araçtan Kaçan Sürücü Aranıyor
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Bursa'da yağışlı havada makas atarak ilerleyen sürücü, kontrolden çıkarak bir araca çarptı ve takla attı. Kazada bir kişi yaralandı, kaçan sürücü ise taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.

Bursa'da makas atarak ilerleyen sürücü yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkınca önündeki araca çarpıp takla attı. 1 kişinin yaralandığı kazada takla atan otomobilin sürücüsü taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ACR 667 plakalı aracın sürücüsü, yağışlı havada makas atarak ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybedip Banu Kaplan P. idaresindeki 34 CHS 091 plakalı araca çarptı. Kazanın etkisiyle savurulan otomobil takla atıp 250 metre sürüklendi. Kaza da kadın sürücü yaralanırken, metrelerce savrulan otomobilin sürücüsü taksiye binip olay yerinden kaçtı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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