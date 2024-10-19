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Bursa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Bursa'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Bursa'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla takla atarak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Bursa'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 26 AFZ 079 plakalı otomobil sürücüsünün idaresinden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü takla atan otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan B.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Olaylar 3-sayfa Güncel Hukuk bursa

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