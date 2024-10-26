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Bursa'da Takip Mesafesini İhlal Eden Ticari Araç Kazaya Neden Oldu

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Bursa-Karacabey Yolu'nda takip mesafesini korumayan ticari bir aracın önünde seyreden araçlara çarparak kaza yapması sonucu olay anı kameraya yansıdı. Kazada şans eseri ciddi yaralanma olmadı.

Takip mesafesini korumadı, önünde seyreden araçlara böyle çarptı

Ticari aracın karıştığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'da otobanda seyir halindeyken takip mesafesini ihlal eden ticari bir araç önünde seyreden araçlara böyle çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, arıza yapan kamyon sebebiyle yolun daraltılmış olması da dikkat çekti.

Kaza, Bursa- Karacabey Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan kamyon sağ şeride çekti. Yolun tek şeride düşmesi nedeniyle araçlar yavaşlayarak ilerlemek zorunda kaldı. Fakat seyir halindeki ticari aracın sürücüsü ise takip mesafesini korumadığı için yavaşlayan araca arkadan çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansırken kazada şans eseri ciddi bir yaralanama meydana gelmedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da Takip Mesafesini İhlal Eden Ticari Araç Kazaya Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa

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