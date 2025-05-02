İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir

Görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Ersin Tatar'dan 'KKTC'nin adı mı değişiyor?' sorusuna çarpıcı yanıt

KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan gündem yaratacak yanıt
'Sicilim bozulmasın' deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu

"Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu

Bursa'da SUV Aracın Ormanlık Alana Uçması Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'da SUV Aracın Ormanlık Alana Uçması Sonucu 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, SUV türü aracın sürücüsü Savaş Büyükkaya hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alana uçan SUV tipi araçta sürücü hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Savaş Büyükkaya (46) idaresindeki 68 FH 275 plakalı SUV araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kaza sonucu sürücü Savaş Büyükkaya hayatını kaybederken, araçtaki yolcular Gülşah E. (33), M.B. (8) ile M.B. (6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.