Bursa'da Süt Tankeri Tıra Çarptı, Sürücü Sıkıştı

Bursa'da aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarpan süt tankerinin sürücüsü, kabin içerisinde sıkıştı.

Kaza, Bursa- İzmir kara yolu Mustafakemalpaşa-Karacabey arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TE 580 plakalı süt tankeri, aynı yöndeki 16 BML 374 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada süt tankeri sürücüsü M.B., aracın kabininde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çalışma sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkardı. Yaralı sürücü M.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA