Bursa'da Sürücünün Drift ile Dönüş Yaptığı Anlar Kameraya Yansıdı

Bursa'da Sürücünün Drift ile Dönüş Yaptığı Anlar Kameraya Yansıdı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yanlış yolda olduğunu fark eden bir otomobil sürücüsü, drift atarak dönüş yaptı. O anlar başka bir aracın kameraları tarafından kaydedildi.

BURSA'da, yanlış yolda olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, gideceği istikametteki yola, drift atıp dönüş yaparak girdi. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, gitmek istediği istikametten farklı yöne gittiğini fark etti. Sürücü, otomobiliyle drift atarak dönüş yapıp, gideceği istikamete girdi. O anlar, trafikteki başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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