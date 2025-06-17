Bursa'da Sürücünün Drift ile Dönüş Yaptığı Anlar Kameraya Yansıdı

BURSA'da, yanlış yolda olduğunu fark eden otomobil sürücüsü, gideceği istikametteki yola, drift atıp dönüş yaparak girdi. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, gitmek istediği istikametten farklı yöne gittiğini fark etti. Sürücü, otomobiliyle drift atarak dönüş yapıp, gideceği istikamete girdi. O anlar, trafikteki başka aracın kamerasına yansıdı.