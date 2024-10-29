Bursa'da Sürücülerden Fermaur Sistemi ile Ambulansa Yol Verme Duyarlılığı

Bursa'da sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa böyle yol verdi

BURSA - Bursa'da vakaya yetişmeye çalışan ambulansı fark eden sürücüler, 'fermuar sistemi' uyguladı. Sıkışan trafikte sürücülerin duyarlı çabası ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden vakaya yetişmek için yola çıkan ambulans yoğun trafiğe rağmen olay yerine hızla vardı. Sirenleri çalarak ilerleyen ambulansı gören sürücüler, 'fermuar' sistemi oluşturarak ambulansa yol verdi. Sürücülerin duyarlı davranışı ambulansta bulunan sağlık çalışanlarının kamerasıyla saniye saniye kayıt edildi.