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Bursa'da Sürücülerden Duyarlı Davranış: Fermuar Sistemi Uygulandı

Bursa'da Sürücülerden Duyarlı Davranış: Fermuar Sistemi Uygulandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ambulansın sirenleri eşliğinde ilerlediği sırada duyarlı sürücüler fermuar sistemini başarıyla uyguladı. Ambulans, yoğun trafiğe rağmen vakaya hızla ulaşırken, bu anlar sağlık personelinin kameralarına yansıdı.

Bursa'da ambulansı gören sürücüler fermuar sistemini başarıyla uyguladı. Duyarlı sürücülerin o anları ambulanstaki sağlık personellerin kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vakaya yetişmeye çalışan bir ambulans sirenlerini açarak ilerlediği İzmir Yolu Merinos mevkiinde ilerlediği esnada ambulansı fark eden duyarlı sürücüler fermuar sistemi uyguladı. Yoğun trafiğe rağmen ambulans vakaya hızla ulaşırken sürücülerin takdir gören davranışı sağlık görevlilerin kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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