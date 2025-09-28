Haberler

Bursa'da Sürücüler Trafikte Kavga Etti

Bursa'da Sürücüler Trafikte Kavga Etti
Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki sürücü arasındaki tartışma trafiğin ortasında kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilirken, diğer sürücüler duruma kornayla tepki gösterdi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde cadde üzerinde iki sürücü arasında çıkan tartışma, caddeye yansıdı. Araçlarını yol ortasında durduran sürücüler, kısa süre sonra sözlü kavgaya tutuştu. Olayı gören vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kimsenin birbirine vurmadığı tartışmada zaman zaman tansiyon yükselse de çevredekilerin müdahalesiyle gerginlik büyümeden son buldu. Ancak yaşanan tartışma nedeniyle cadde üzerinde trafik bir süre durma noktasına geldi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
