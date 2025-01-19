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Bursa'da Sürücü Yeşillik Alanda Drift Yaptı

Bursa'da Sürücü Yeşillik Alanda Drift Yaptı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, yeşillik alanda dakikalarca drift yaparak çevreye zarar verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yeşillik alanda dakikalarca drift yaptı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yeşillik alanda dakikalarca drift attı. Drit ile yeşillik alana zarar veren sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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