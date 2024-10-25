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Bursa'da Sürücü Kaldırıma Çıktı, Yayalar Son Anda Kurtuldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir sürücünün ayağını gazdan çekmeyi unutması sonucu kaldırıma çıkarak yayaların üzerine sürmesi trajikomik bir olaya neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa'da akılalmaz olay... Ayağı gazda kalınca "facia böyle geliyorum" dedi

BURSA - Bursa'da bir sürücü, ayağını gazdan çekmeyi unutunca kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar son anda ezilmekten kurtulurken, trajikomik olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü ayağını gazda unuttu. Kaldırıma çıkan sürücüyü gören yayalar, canlarını son anda kurtardı. Kaldırıma çıkan araç önce yayaların üzerine sürdü, daha sonra elektrik panelini devirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralanan olmazken, yaşanan maddi hasar iki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Bursa'da Sürücü Kaldırıma Çıktı, Yayalar Son Anda Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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