Bursa'da Sürücü, Eşi ve Bebeğiyle Motosiklet Üzerinde Yaşadığı Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Bursa'da bir sürücü, eşi ve bebeğiyle ekipmansız halde iki teker üzerinde yolculuk yaptı. Ne kendilerini ne de yoldakileri düşünen sürücü yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydan geldi. Bursa'da bir sürücü eşi ve bebeğiyle birlikte motosiklet üzerinde yolculuk yaparken kameralar tarafından görüntülendi. Hem kendisini hem de eşi ve bebeğini riske atan sürücünün yürekleri ağza getiren görüntüleri telefon kamerası tarafından anbean görüntülendi. - BURSA