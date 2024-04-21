Bursa'da sürücü dakikalarca drift attı

Bursa'da gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, dakikalarca drift attı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, fabrika önünde dakikalarca drift attı. Güvenlik görevlisi, sürücüyü uyarsa da sonuç alamadı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA