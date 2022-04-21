Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu

Bursa'da tabelanın arkasına bırakılan ve paniğe sebep olan çantayı bomba imha uzmanı açtı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da tabelanın arkasına bırakılan ve paniğe sebep olan çantayı bomba imha uzmanı açtı. Şüpheli çantandan kıyafet çıktı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki bir tabelanın arkasında şüpheli paket ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Cadde çift yönlü olarak şeritlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çantanın bomba şüphesi taşıması sebebiyle olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Olay yerine gelen ve özel kıyafetini giyen bomba uzmanı çantayı önce tabelanın arkasından çıkardı. Ardından çantaya yaklaşan ve yavaş hareketlerle çantayı açtı. Şüpheli çantadan erkek kıyafetleri ve aksesuarları çıktı. Çanta incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, kapatılan yol incelemelerin ardından tekrar trafiğe açıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Bomba, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title