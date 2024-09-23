Bursa'da Sulama Kanalına Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Karacabey'in Hotanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. isimli çiftin çocuğu 2 yaşındaki Faruk Melle, kardeşleri ile oyun oynarken evlerinin önünde bulunan yaklaşık 50 santimlik sulama kanalına düştü. Kardeşlerinin hemen durumu anneleri İ.M.'ye bildirmesi üzerine kanalın olduğu yere gelen anne, kendi imkanlarıyla oğlunu su kanalından çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kanaldan çıkarılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURSA