Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül 2025 tarihinde Bursa merkezli olmak üzere toplam 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı hakkında tutuklama, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler, uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderilirken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
