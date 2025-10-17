Haberler

Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 'gündoğmuşlar' suç örgütüne mensup 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Emniyet ekipleri, eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına aldığı şüphelileri adliyeye sevk etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 13 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "Gündoğmuşlar" olarak bilinen suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin ardından konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumlarına gönderildi. Soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
