Bursa'da su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 5 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ölümle biten kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında çıkan kavgada birbirine bıçakla saldırılan taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı. Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kavga anı kamerada

Öte yandan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı olaya ait güvenlik kamerası ortaya çıkarken, görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA