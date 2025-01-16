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Bursa'da Stajyer Öğrenci Transpaletin Altında Kaldı

Bursa'da Stajyer Öğrenci Transpaletin Altında Kaldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde staj yapan lise son sınıf öğrencisi Onur Turan, transpaletle yükleme yaptığı sırada düşen transpaletin altında kalarak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, mesai arkadaşları hemen yardıma koştu.

Bursa'da stajyer olarak çalışan öğrenci, transpaletin altında kaldı. O anlar kameraya yansırken, gencin yardımına mesai arkadaşları yetişti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Bölgesinde bir süre önce bilgisayarlı makina imalatında staja başlayan lise son sınıf öğrencisi Onur Turan, iddiaya göre kendisine çalışma alanı dışında bir iş verildi. Genç öğrenci transpaletle yükleme yaptığı esnada düşen transpaletin altında kaldı. Genci gören mesai arkadaşları hemen yardıma koşup, omzundan yaralanan Turan'ı Bursa Şehir Hastanesine götürdü. Omuz kısmında çatlak ve kırıklar oluşan genç öğrencinin ailesi, çocuklarının başına geleni hastaneden taburcu olduktan sonra öğrenince karakolun yolunu tuttu.

Kaza anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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