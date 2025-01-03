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Bursa'da Soygun Girişimi: Kuyumcu Soyguncuya Dayak Attı

Bursa'da Soygun Girişimi: Kuyumcu Soyguncuya Dayak Attı
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Bursa'da kuyumcuya giren kar maskeli soyguncunun elindeki silahın oyuncak olduğunu anlayan işyeri sahibi, altınları vermek yerine saldırgana saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'da şaşkın soyguncu kuyumcuya girip, işyeri sahibine silah çektikten sonra altınları çantaya doldurmasını söyledi. Şüphelinin dediklerini yapan kuyumcu, silahın plastik olduğu anlayınca altınları bırakıp soyguncuya dayak attı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim, dükkanda oturduğu esnada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu. Panikleyen kuyumcu, saldırganın uzattığı çantaya altınlara doldurmaya başladı. Kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu anlayan dükkan sahibi Ekim, çantayı bırakıp saldırgana vurmaya başladı. Panikleyen şüpheli hemen kapıya doğrulup hızla kayıplara karışırken, trajikomik anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

Aynı kuyumcunun 10 yıl önce soyulduğu, 5 yıl önce de soyguncuların teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

Polisin geniş çaplı soruşturması sürüyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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