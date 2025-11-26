Haberler

Bursa'da Sosyal Medya İçin Kurgu Video Çeken İki Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da sosyal medya için gerçek polis kıyafeti kullanarak video çeken 2 kişi, izinsiz resmi kıyafet kullanımı nedeniyle gözaltına alındı. 'Polise Yakalandım' başlıklı videoda, vatandaşlara hitap eden kişilerin adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bursa'da sosyal medya için kurgu video çeken 2 kişi, resmi polis kıyafeti kullanmaları üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı şahısların "Polise Yakalandım" başlıklı videoda, "Hop vatandaş napıyorsun?" diyerek Emniyet Teşkilatında kullanılan trafik polisi üniforması giydiği tespit edildi. Videonun kurgu amaçlı çekildiği belirlendi. Resmi kıyafetin izinsiz şekilde kullanılması nedeniyle hesap sahibi A.E. ile videoda yer alan M.A.C., Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 2 şahıs hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
