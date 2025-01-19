Bursa'da Sosyal Medya İçin Kaza Anı Kaydedildi

Bursa'da bir vatandaş, aracı ile seyir halindeyken sosyal medya için görüntü çektiği sırada bir motosikletlinin önünde kaza yapmasını da kayda aldı.

Bursa'da seyir halindeki otomobilde bulunan bir vatandaş, sosyal medya için görüntü çekmeye başladı. Telefonuyla kayda giren vatandaş, bir motosikletlinin kaza anını kayıt altına aldı. Kaza anı saniye saniye kaydedildi. - BURSA