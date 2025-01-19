Bursa'da Sosyal Medya İçin Kaza Anı Kaydedildi
Bursa'da aracıyla seyir halindeyken sosyal medya için görüntü çeken bir vatandaş, bir motosikletlinin kaza anını kayda aldı. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.
Bursa'da bir vatandaş, aracı ile seyir halindeyken sosyal medya için görüntü çektiği sırada bir motosikletlinin önünde kaza yapmasını da kayda aldı.
Bursa'da seyir halindeki otomobilde bulunan bir vatandaş, sosyal medya için görüntü çekmeye başladı. Telefonuyla kayda giren vatandaş, bir motosikletlinin kaza anını kayıt altına aldı. Kaza anı saniye saniye kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa