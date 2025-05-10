Bursa'da Sosyal Medya Dolandırıcılığına Şafak Operasyonu

Bursa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde 'Dolandırıcılık ve tefecilik' yapan şahıslara şafak operasyonu düzenledi. 107 emekliyi sosyal medya üzerinden kredi vaadiyle dolandırılan 10 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, şahısları adreslerine düzenledikleri baskınla yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcı ve tefecilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, sosyal medya üzerinden emekli şahısları kredi verildiğine dair reklamlar yaparak, 107 vatandaşın hesap bilgilerini ele geçirip, 2 milyar 690 milyon lirayı dolandırdıkları ortaya çıktı. Polis, yaptığı çalışmalar sonrasında tespit ettiği Ö.S.(48) S.A.(42) V.A.(41) H.E.G.(35) S.B.(40) Y.K.(69) Y.B.(42) A.K.(43) E.S.(54) E.A.(49) isimli şüphelileri adım adım izledi. Adresleri tespit edilen dolandırıcılar için harekete geçen polis Bursa merkezli 4 İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Amasya illerinde şafak operasyonu düzenledi. Adreslerinde tek tek yakalanan 10 şüpheli ifadelerini alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ö.S.(48) S.A.(42) V.A.(41) isimli şahıslara ev hapsi verilirken, geri kalan 7 şüpheli ise dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA