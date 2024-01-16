Bursa'da sopalı meydan kavgası cep telefonuna yansıdı

Bursa'da iki grubun sopalı meydan kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine sopalarla saldırmaya başladı. Bir süre kavga eden tarafların o anları cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA