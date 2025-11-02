Bursa'da Sollama Yapan Sürücü Zeytinliğe Uçtu
Bursa'nın İznik ilçesinde sollama yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlik alana uçtu. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde sollama yapmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince zeytinliğe uçtu. Ters dönen araçtaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Sakarya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AEC 479 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Ç. sollama yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinliğe uçtu. Takla atan otomobilin içerisinden yoldan geçenler trafından çıkarılan Hasan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
