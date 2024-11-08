Bursa'da Sollama Kazası: Otomobil Tarlaya Uçtu

Bursa'da sollama yapmak isterken, önündeki otomobile çarpan sürücü, tarlaya uçtu.

Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Keramet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesine doğru ilerleyen 34 KRA 91 plakalı otomobil sürücüsü M.K., önündeki 34 HTB 045 plakalı otomobili sollamak istedi. Yolun boş olduğunu gördüğünde sollamak için karşı şeride geçen M.K., direksiyon hakimiyetini kaybetti. E.N.'nin kullandığı Volswagen marka 34 HTB 045 plakalı otomobilin solundan çarpan 34 KRA 91 plakalı otomobil, zeytin tarlasına uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA