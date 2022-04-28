Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi - Haberler

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Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da şoke eden görüntüler.

BURSA (İHA) - Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

- Dilencileri özel araçla taşıyan adamın küçük çocuğa tokat attığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor .

Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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