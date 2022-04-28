Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da şoke eden görüntüler.
BURSA (İHA) - Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi
- Dilencileri özel araçla taşıyan adamın küçük çocuğa tokat attığı anlar kamerada
BURSA - Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor .
Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa