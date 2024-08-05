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Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil vatandaşı çileden çıkardı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobilin sokak üzerinde drift atması çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Sürücü, uyarılara aldırış etmeden drift atmaya devam etti ve izini kaybettirdi.

Bursa'da sokak üzerinde drift atan otomobil vatandaşı çileden çıkardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirsiz bir otomobil sokak üzerinde dakikalarca drift attı. Çevrede bulunan vatandaşların uyarısına da aldırış etmeyen sürücü, drift atmaya devam etti. Bir süre bu şekilde drift atan sürücü hızla bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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