Bursa'da Sokak Ortasında Kavga: Mahalleliyi Ayağa Kaldırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokak ortasında yaşanan kavga mahalleliyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre, bir grup genç, aralarına aldıkları kişiyi tekme tokat dövmeye başladı. Yerde kalan şahıs dakikalarca darp edilirken, kavga kısa sürede büyüdü.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, sokak arasında husumetlisiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca, kalabalık araya aldığı kişiyi darp etmeye başladı. O sırada kavgayı gören bir vatandaş, tarafları ayırmak için müdahale etmek istedi. Ancak gençler bu kez de ayırmaya çalışan vatandaşa tepki gösterdi. Yaşanan arbede çevredeki diğer vatandaşların amatör kamerasına yansıdı.

Kavga, tarafların bir süre sonra uzaklaşmasıyla son buldu. - BURSA